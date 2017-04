Aldo Mariátegui: 5 de abril = 30 de marzo

-Nuestra izquierda no puede condenar el 5 de abril fujimorista si al mismo tiempo no repudia el reciente 30 de marzo de Maduro. Ambos fueron golpes con sendos cierres del Congreso. ¡Ya basta de tanta hipocresía! Y Maduro es una horrible mezcla de Velasco con Alan I, infinitamente más nocivo para su país que Fujimori.

Tampoco nuestra izquierda puede criticar a este descaminado proyecto fujimorista sobre la prensa cuando al mismo tiempo son hinchas del autoritario ex presidente ecuatoriano Correa, ese prepotente sujeto que tanto ha perseguido a su prensa local. Y por si acaso nuestros pulpines rojos no lo sepan: Correa fue prominero (reprimió sin asco a los que se oponían), ilegalizó al Sutep local y pulverizó a los revoltosos movimientos indigenistas. Tal es su héroe.

-¿Por qué el ministro de Defensa Nieto se pone a dar estimados de la reconstrucción, cuando eso es trabajo de Thorne? El figuretismo puede ser muy tóxico, más aún si se está rochosamente con el serrucho en la mano para alcanzar el premierato.

-El escritor Marco Avilés me reclama porque asumí que no trabajaba mientras estudiaba en San Marcos. Bueno, eso es lo que cualquiera entiende si él mismo escribió: “Cuando estudiaba en San Marcos, mi viejo me daba 15 soles semanales que debían alcanzarme para todo”.

No tuve por eso “mala intención”, ni “gran imaginación” como sostiene, pues lo que evidentemente solo se desprende de su texto es que no tenía otro ingreso más para ese “todo”. Me disculpo si se sintió agraviado, pero le aconsejo (sin “mala intención” o “gran imaginación”) que redacte mejor la próxima vez que gratuitamente nos describa por FB sus pasados problemas existenciales, con propósitos de sermón moral, más aún si trabaja como periodista (y hasta creo da clases).