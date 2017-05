Alberto Valenzuela: "En el 2014, ¿quién era el candidato galopante?”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Las gestiones municipales de Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio están bajo la lupa, luego de que la concesión de Rutas de Lima, firmada y desarrollada en sus administraciones, apareciera en los documentos de la división de sobornos de la empresa Odebrecht. El ex regidor metropolitano Alberto Valenzuela comenta la denuncia.

¿Le sorprendería si se confirma que se pagaron coimas en la concesión de Rutas de Lima?

-Ese proyecto tuvo una serie de problemas a la hora de darse la declaratoria de interés, que estuvo en la Municipalidad de Lima (MML) casi tres años: 2010, 2011 y 2012. Cuando ese proyecto se lleva a Concejo Metropolitano yo fui muy crítico por varias razones. Alguna de las obras que planteaba ya las tenía la MML dentro de su planificación de proyectos. Es más, lo tenían presupuestado.

Cuando se entregó la concesión de Rutas de Lima, ¿el Concejo en pleno la apoyó?

-Hubo un acuerdo de todas las bancadas y de la opinión pública en torno a que la ciudad de Lima tenía muchos problemas en el transporte público y privado y había la urgencia de tener que aprobar algo como esté. Se dio un proceso de competencia durante 90 días útiles pero, como es usual en el Perú, nadie se presentó. Hubo un acuerdo de Concejo, pero yo no me presenté en la sala para la votación.

¿En aquel entonces no sospechó que la entrega de esta concesión podía traer consigo un pago de coimas?

-No, porque en el 2012 teníamos un proyecto de mejora para la ciudad importante y no hubo más postores en ese proyecto.

¿No hubo un interés particular de alguna de las bancadas del Concejo por el proyecto?

-Bueno, la bancada oficialista lo quería aprobar como sea y nos culpaban a nosotros de que pedíamos ajustes dentro del futuro contrato. Por ejemplo, ya firmado el contrato, por el año 2013, un camión chocó contra el puente San Pedro, y resultó que dentro del contrato de concesión no estaba ese puente. Entonces nos preguntamos: ¿Qué cosa han puesto dentro del contrato, el asfalto nada más? Porque ni el alumbrado estaba. Finalmente no sé qué arreglo hicieron pero la concesionaria, integrada por Odebrecht, terminó cubriendo el nuevo puente San Pedro.

Un supuesto pago de coima por Rutas de Lima se habría dado en febrero del 2014 y el otro en octubre, en el cierre de la campaña electoral en la que Castañeda lideraba ampliamente las encuestas y en la cual Villarán postulaba a la reelección.

-Sí, pero había otros candidatos también. Cuidado.

Pero Odebrecht apostaba a los candidatos que podían ganar la elección.

-¿Y quién era el candidato galopante?

¿Enrique Cornejo?

-Sí me gustaría llegar a fondo y voy a seguir muy de cerca la investigación por este tema.

¿Pero de quién sospecha? Le pregunté por Castañeda y Villarán, pero me recuerda que Cornejo era el “candidato galopante”.

-Yo te digo que había más de dos candidatos. Además, haciendo un análisis personal, te preguntaría: ¿Castañeda necesitaba plata para la campaña? Yo no lo vi hacer campaña, era el fantasma.

Si Castañeda no necesitaba plata, ¿entonces quién?

-¿Quién necesitaba plata para esa campaña? Ahora, la otra posibilidad es que el dinero haya sido para adendas. Por eso es que hay que requerirle a la MML cuáles son las adendas, si es que hubo, del 2014. Eso es parte de la transparencia. Los contratos no se cuelgan en la página web.

Susana Villarán dijo que no tiene nada que ver con el pago de coimas. ¿Cuánta confianza le genera su palabra?

-Susana Villarán devaluó mucho su palabra. Dijo que no iba a postular y postuló. Dijo que no iría a la reelección después de la revocatoria, dijo que iba a cambiar… Ahora, en lo personal, sé que después de perder a su hija vive en la casa del hermano, en un dormitorio, no sé si se habrá enriquecido. Pero en quienes sí pusimos el ojo, y ella tiene responsabilidad política por eso, es en algunos funcionarios que la acompañaban y que habrían sido sus cajeros de campaña.

Si no ve signos de enriquecimiento de Villarán, ¿cuál es su opinión de Castañeda?

-Sé muy poco. No sé si se ha enriquecido o no, lo único que sí te digo es que Luis Castañeda era el candidato favorito. O sea, todo el mundo habría querido ponerle plata, pero la pregunta es, ¿la necesitaba?

¿Y de Cornejo?

-Cornejo fue un candidato galopante. Pero no lo sé.

¿Odebrecht apostaría por un candidato como Cornejo?

-Buena pregunta. Yo te diría que, de acuerdo a lo que hemos visto, ha apostado por mucha gente, por muchos políticos, y ha puesto mucha plata. Si ese dinero (de Rutas de Lima) fue para cambiar adendas, sería mucho peor, porque cambiar el contrato vía adendas es un delito que merece la cárcel. Eso ya se ha ido viendo en el Ministerio de Transportes (MTC), con funcionarios de gobiernos pasados.

Del gobierno aprista, cuando el MTC estaba bajo la dirección de Cornejo.

-Bueno, trabajaban en su gabinete, ¿no?

Autoficha

“Soy ex regidor metropolitano de Lima por el Partido Popular Cristiano ( PPC ), administrador de empresas de la Universidad de Lima, con posgrado en concesiones en el IE Business de Madrid, España. Soy consultor senior en gestión de servicios de salud pública”.

“Durante los años que fui regidor se aprobaron varias iniciativas privadas, que se aceleraron a partir del año 2012. El proyecto Rutas de Lima tomaba la Panamericana Norte, la Sur excepto Evitamiento, y toda la expansión de la Av. Ramiro Prialé”.

“Rutas de Lima accedió al 30% o 35% de todo el peaje de Lima, porque alrededor del 60% o 65% se lo llevó Línea Amarilla. Ya consumada la declaratoria de interés, Pablo Secada y yo salimos a los medios de comunicación a promover competencia en proyectos como estos”.