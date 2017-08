Alberto Quintanilla: "Creo que debe penarse el transfuguismo"

El último viernes, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley antitransfuguismo, aprobada por mayoría en octubre del año pasado. El congresista Alberto Quintanilla, uno de los principales impulsores de esta acción, explica por qué debe derogarse la norma.

¿En cuánto tiempo se debe pronunciar el TC?

- No hay un plazo específico, pero aquí se aplican los plazos que tiene el Código de Procedimientos Civiles y este señala que son 15 días hábiles, es decir, tres semanas o 21 días calendario.

¿Usted espera que el TC obligue al Congreso a derogar esta norma?

- Bueno, por el tenor del debate y los argumentos que tenemos, ciertamente estamos confiados en eso. Los efectos jurídicos son que se declare la inconstitucionalidad de la norma, se derogue esta y, automáticamente, vuelva a vigencia la anterior.

¿Cuáles son los aspectos inconstitucionales de la ley?

- Mire, actualmente los congresistas pueden ser pasibles de una expulsión por parte de quienes dirigen al grupo o pueden renunciar al grupo. En el primer caso, están Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma, que iban a ser juzgadas por un reglamento que ni los mismos miembros de Fuerza Popular conocen. Eso es una arbitrariedad. En el caso nuestro, de Nuevo Perú, se nos aplicó un reglamento del Frente Amplio que fue aprobado por 10 congresistas cuando en total éramos 20. Además, para participar en comisiones debemos estar organizados en bancada y se nos impide ser bancada. Entonces, se nos viola el derecho a la igualdad.

Pero los derechos constitucionales del congresista a tener iniciativa legislativa, su derecho a la representación y fiscalización, no se vulneran.

- No, están parcialmente resguardados porque un congresista sin bancada, por ejemplo, no puede pertenecer a la Comisión Permanente y esta reemplaza en sus atribuciones y funciones al Congreso en los periodos en los cuales este no funciona. Ahí se nos niega el derecho de legislar y de fiscalizar. Entonces, primero se viola el principio de igualdad, luego se nos impide organizarnos y, en tercer lugar, se nos ha aplicado una sanción sin que esta esté plenamente prevista en el Reglamento del Congreso.

¿Usted está de acuerdo con que se formen más bancadas pese a que la población elige a una persona como congresista por integrar un partido?

- El sistema peruano es mixto. Se elige por partido, pero también por voto preferencial. Cuando eliges por partido, lógicamente hay una propuesta programática, pero cuando lo haces por voto preferencial, estás eligiendo a la persona.

Pero, aun con voto preferencial, el votante elige a dos números de un mismo partido.

- Ese tema tiene que verse en la Ley de Partidos. Nosotros estamos en contra del transfuguismo. Incluso, creo que debe penarse el transfuguismo con la separación del Congreso, la curul vacía o cualquier otra sanción drástica.

¿Entonces, qué está mal?

- El reglamento es pésimo. Lo que estamos debatiendo no es una ley antitránsfugas, no es un sistema electoral de partidos. Estamos discutiendo que la norma prevé que un congresista puede ser expulsado de una bancada si incumple un reglamento interno del partido que es arbitrario.

¿Es adecuado, hoy, que se creen nuevas bancadas en el Congreso?

- De acuerdo al actual reglamento y al actual estado del sistema político peruano, sí.

¿Y cómo normar para que, en el futuro, crear bancadas no sea lo adecuado?

- Mire, si en la Ley de Partidos se dice que las bancadas no pueden tener menos de 20 miembros, entonces ya estás poniendo un universo teórico máximo de 6 bancadas. Si queremos suprimir la dispersión, aumentemos la valla electoral.

Si se aplicase esa modificación, Nuevo Perú tampoco podría formar una bancada, porque serían solo 10.

- Pero ahí viene el otro tema. Nosotros tenemos que ser juzgados bajo normas predecibles, que sean de conocimiento previo. El sistema político es una cuestión inorgánica, dispersa, incompleta. Por eso, era conveniente discutir la propuesta de la comisión de la congresista Patricia Donayre que reformulaba el íntegro del sistema electoral.

¿Caben cambios a la norma en vez de ser derogada?

- Debe ser derogada y discutamos el sistema electoral político integralmente. Esta norma ha pretendido que los congresistas de Fuerza Popular (FP) no puedan salirse de su bancada.

¿Fue una camisa de fuerza?

- Fue una camisa de fuerza para los fujimoristas, exacto.

A pesar de ello, dos congresistas se retiraron.

- Pero tienen la mitad de sus derechos y obligaciones parlamentarias restringidas.

¿Cree que Fuerza Popular pudo tener más renuncias si no existía esta norma?

- Yo creo que pudo tener más. Kenji Fujimori ha mostrado su simpatía por el hecho de que se declare inconstitucional y hay 23 congresistas que rechazaron la sanción contra él. O sea, hay 23 potenciales congresistas de FP que podrían salirse.

Autoficha

“He sido diputado el 85-90 y el 90-92. En el momento del autogolpe del 5 de abril, era segundo secretario de la Cámara de Diputados. Soy ingeniero, economista, abogado y sociólogo. Soy militante de Poder Democrático Regional de Puno y del Partido Socialista”.

“Además, soy integrante y coordinador del bloque Nuevo Perú en el Congreso. Soy docente universitario en la Universidad Nacional del Altiplano. Enseño los cursos de Historia Económica del Perú e Historia del Pensamiento Económico”.