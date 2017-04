Alberto de Belaunde: "La actitud homofóbica viene de Keiko Fujimori”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El congresista Alberto de Belaunde, impulsor de las iniciativas en favor de la comunidad LGTBI, está convencido de que varios miembros del fujimorismo quisieran ir contra la corriente, pero que predomina la imposición de Keiko Fujimori en Fuerza Popular (FP). Confía en que alguno de sus integrantes se rebelen cuando el pleno debata la derogatoria del Decreto Legislativo 1323.

¿Cómo resume lo sucedido el martes con el DL 1323?

La mayoría fujimorista le ha clavado un puñal en el corazón a la comunidad LGTBI porque, con sus votos, está buscando retroceder en el avance más importante para la protección de hombres y mujeres trans, lesbianas y gays del Perú, que es el tema de crímenes de odio.

¿Se ratifica en que fue una actitud homofóbica?

Una actitud claramente homofóbica de forma y de fondo. De forma porque el debate no se transmitió en el canal del Congreso en vivo como todos los demás debates, y porque el vocero fujimorista, Luis Galarreta, planteó una cuestión previa para poner fin abrupto al debate. Y es homofóbico de fondo porque se dijo algo que no era verdad: que el Ejecutivo no contaba con la delegación de facultades para legislar sobre esta materia.

La delegación de facultades era sobre reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú. ¿En qué rubro está el DL 1323?

Este es un tema de seguridad ciudadana. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que explican que la seguridad ciudadana, como concepto integral, implica los derechos de la persona, sobre todo su integridad.

¿Y qué planteaba el decreto para salvaguardar la integridad de las personas?

Primero, la incorporación como categorías protegidas contra la discriminación de la orientación sexual e identidad de género en el Código Penal y en el artículo referido a crímenes de odio, que es el de agravante penal. El argumento del fujimorismo no se condice con lo que su representante, Úrsula Letona, sostuvo en el grupo de trabajo.

¿A qué se refiere?

El grupo que dirige en la Comisión de Constitución aprobó un informe en mayoría y en minoría. El de mayoría lo suscribieron los representantes del Apra y de PpK respaldando el DL 1323. El de minoría de la señora Letona decía que se había excedido de facultades; sin embargo, pedía retirar los términos orientación sexual e identidad de género, manteniendo todo lo demás.

¿Eso qué demuestra?

Que la única intención de FP era retirar esos dos términos para quitarle la protección a la comunidad LGTBI.

¿Tienen una animadversión hacia la comunidad LGTBI?

Así es y esa actitud no es nueva. En el Congreso pasado hubo una alianza muy extraña entre el humalismo y el fujimorismo para bloquear la ley de crímenes de odio. Pero, además, ellos ahora nos dicen que presentemos el proyecto de ley. Quieren que lo hagamos para que esa ley vaya a las calendas griegas y si algún día, por ventura, termina en el pleno, no lo aprueben.

¿Igual piensan presentar un proyecto de ley?

Primero queremos defender este tema en el pleno. Espero que las demás fuerzas políticas nos apoyen y también aquellas personas comprometidas con los derechos humanos dentro de FP.

¿Como quiénes?

Puedo destacar el nombre de Patricia Donayre, de Francesco Petrozzi, de Daniel Salaverry, de Kenji Fujimori, para que impulsen dentro del fujimorismo una revisión si es que prosigue esta vocación homofóbica. El congresista Héctor Becerril soltó un tuit que a mí me llamó mucho la atención. Dice: “Así como en el caso Sodalicio De Belaunde utilizó a las víctimas para fines políticos, hoy igual, sin un ápice de escrúpulos, utiliza a LGTBI”. Lo que el colega parece no entender es lo que implica el compromiso con una causa.

Becerril no es el único fujimorista que lo critica. Galarreta señaló que usted ha hecho politiquería y que es “vergonzoso” que usted crea que es homofóbico el que piensa distinto…

El señor Galarreta tiene que salir a defender a la señora Fujimori porque quiere ser presidente del Congreso en julio. Tiene que hacer méritos porque aquí hay una cosa bien clara: la decisión que ha tomado Fuerza Popular es por Keiko Fujimori. No tengo la menor duda de que esta es una decisión tomada directamente por la cúpula de FP y la bancada solo ha acatado. La actitud homofóbica viene directamente de Keiko Fujimori.

¿Cree que Kenji Fujimori puede hacer que el fujimorismo cambie su postura?

Así es. Yo agradezco el compromiso que viene demostrando el congresista Kenji Fujimori con independencia de criterio, porque una cosa es la disciplina partidaria y otra cosa es la sujeción partidaria. Y lo que veo en Fuerza Popular es que hay una sujeción, cuando en temas de derechos humanos debe haber criterio de conciencia. Dicho esto, yo espero que cuando llegue este tema al pleno, el señor Kenji Fujimori eleve su voz y permita demostrar que dentro de esa bancada también hay personas comprometidas con temas de derechos humanos.

Autoficha

“Soy congresista de Peruanos por el Kambio (PpK). En el fujimorismo hay una vocación a la imposición y parecería que está en su ADN . Fuerza Popular tiene una mayoría bastante cómoda y han decidido volver al esquema del 95 al 2000. Este es el mismo fujimorismo de toda la vida”.

“Si el Congreso insiste en derogar este decreto, espero que el Ejecutivo lo observe. Y si el Congreso insiste todavía, acudiremos a las instancias internacionales necesarias para asegurar que la comunidad LGTBI no quede en la desprotección”.

“Ética es una comisión política, por eso es que junto con el congresista Guido Lombardi presentamos un proyecto de ley para que este grupo sea integrado por personas ajenas a la institución y que los dictámenes pasen al pleno, pero este proyecto está encarpetado en Constitución”.