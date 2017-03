Agustín Figueroa: "Martín Vizcarra tiene que irse aquí y ahora"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El gobierno no la pasa bien. A las críticas contra el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por la polémica adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, se sumaron los resultados de las últimas encuestas de opinión, que colocan al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con menos aprobación. ¿Cómo revertir la situación? El analista político Agustín Figueroa examina el panorama.

¿A qué atribuye la caída en la aprobación del presidente, reflejada en las encuestas?

Las razones son que el presidente está fallando hace tiempo. Cometió errores al poner a un asesor que era un tipo de mala fama, ha tenido enfrentamientos con su bancada que ha pedido que lo vaquen, ha tenido peleas con gente de su partido… Las razones son evidentes. No hay mucha estabilidad en el gobierno. Y lo que ha sucedido hace tres días no está en la encuesta: el presidente ha dicho que iba a hacer cuestión de Estado por el ministro Martín Vizcarra. Después dijo que no. Y ayer salió el premier Fernando Zavala a decir que los procuradores estaban actuando mal. Lo que parece no saber el premier es que los procuradores son independientes.

¿El tema de la cuestión de confianza y la declaración de Zavala en contra del procurador anticorrupción pueden restarle más puntos en próximas encuestas al presidente?

Exactamente. Puede seguir cayendo, porque estos hechos no habían sucedido cuando se realizó la última encuesta. Estas vacilaciones del presidente, que primero dice y luego se desdice, y ahora esta cosa sorprendente de que Zavala ataca a los procuradores, lo cual me parece una situación impropia, le van a pasar la factura.

¿La inestabilidad del gobierno de la que habla la crean sus mismos actores?

Totalmente. La crea básicamente el presidente, después su grupo parlamentario y finalmente su propio pseudopartido, que es una entelequia que sirvió para postular en las elecciones.

La última diferencia entre la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) y el presidente fue justamente la situación del ministro Vizcarra. Carlos Bruce dijo que no se acaba el mundo si lo censuran.

Ha sido un enfrentamiento bárbaro. Si eso sucedía en otro partido, como el Apra o Fuerza Popular, hubiese habido un revuelo. Pero PpK es un partido electorero, nada más. En este momento, hay muchos problemas que son culpa del propio presidente, de sus idas y venidas y de sus expresiones inapropiadas. Pero también tiene un grupo parlamentario que está enfrentado y hay enfrentamientos incluso dentro del propio gobierno.

Por los últimos problemas del gobierno se ha hablado de la posibilidad de hacer cambios ministeriales. ¿Son necesarios para revertir la situación?

Sí. No sé si para revertir la situación, pero, desde mi punto de vista, uno de los que tiene que irse es Vizcarra. Hay que evitar que sea censurado. Él es el primer vicepresidente y no debe estar manchado ni golpeado.

¿El presidente debe sacarlo del gabinete?

No, yo creo que Vizcarra debe renunciar y no someterse a una interpelación que puede terminar en una censura que perjudicaría la gobernabilidad, al gobierno, y, además, porque hubo de parte del presidente como una amenaza porque todos sabemos que a la segunda cuestión de confianza que plantee el Ejecutivo se puede convocar a elecciones parlamentarias. El presidente ya ha retrocedido un poco en esa postura, como suele hacer cada vez que mete la pata.

¿La denuncia de la Procuraduría Anticorrupción contra Martín Vizcarra por la adenda de Chinchero le da más argumentos a la oposición para cuestionarlo?

No solo a la oposición; a la opinión pública, que está pensando que hay gente del gobierno muy involucrada en la corrupción de la gestión del ex presidente Alejandro Toledo. Esas cosas no se pueden pasar por alto. En un clima de tanta corrupción y de tanto repudio de la ciudadanía, esto es sumamente peligroso.

La posición del presidente y de la oposición sobre el ministro Vizcarra hace suponer que habrá una nueva confrontación entre estos poderes del Estado. ¿Eso es inevitable?

Es evitable, se evita con la renuncia de Vizcarra.

¿Es la única manera?

Con eso y con la modificación del contrato, porque el aeropuerto no puede construirse en Chinchero. Cusco necesita un aeropuerto y tiene dos opciones reales: ampliar el Velasco Astete o hacer uno nuevo en la provincia de Anta, que es una zona más baja y plana. Los técnicos vienen diciendo hace 40 años que Chinchero no es una zona adecuada. Además, este contrato es lesivo para el Perú. Si lo hacen así y ahora, mañana los perseguiremos y los condenaremos.

¿Qué otros ministros cree que deben dar un paso al costado del gabinete?

No quisiera señalar a otro ministro, pero creo que algunos deberían retirarse porque no dan la talla. No quiero crear más problemas, porque necesitamos que al gobierno le vaya bien, que la gobernanza funcione, pero quien sí tiene que irse aquí y ahora es el ministro Martín Vizcarra.

Autoficha

“Soy analista político, periodista y catedrático universitario de la U. San Martín. Estoy haciendo un trabajo de investigación, que es un instrumento lingüístico del saber científico que supone una modificación de la conjugación verbal española. Luego escribiré un libro sobre ello”.

“Peruanos por el Kambio es un partido vientre de alquiler, porque lo había formado el hoy congresista Salvador Heresi. Como Perú está en el subdesarrollo político, se lanza un partido vientre de alquiler y el candidato gana las elecciones”.

“En estos momentos hay luchas de poder al interior del propio gobierno, no solo con la bancada. Un sector que apoya al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y otro grupo que se llama ‘la mancha blanca’, que está vinculado a Susana de la Puente”.