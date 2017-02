Abraham Levy: El Caribe en Perú

La Dirección de Hidrografía de la Marina y el Imarpe miden todos los días la temperatura de nuestras playas.

La renovada presencia de El Niño costero ha producido un estallido de calor en las aguas. Si a usted le gusta el agua de mar tibia o caliente, hay razones para ir a la playa este fin de semana.

Desde Pimentel, en Lambayeque, hasta Colán, en Piura, las temperaturas del mar están entre 27° C y 28° C en promedio. Desde Colán hasta Puerto Pizarro, entre 28° C y 29° C. Esos números, en algunos casos, están más de 5° C sobre lo normal.

¿Dónde puedo encontrar esas temperaturas del mar? En el Caribe o en Miami cuando es verano. Así de tropicales están las cosas.

Más al sur, en La Libertad, las aguas de Huanchaco están entre 22° C y 23° C. Un grado menos en las playas de Lima.

Hay excepciones, por supuesto. En particular en las bahías. Ancón, en 24° C; Paracas y Chimbote, en 25° C, son también números inusualmente altos.

De Ica al sur, el mar es más frío y por eso los balnearios más escasos.

Los vientos, que tanto tienen que ver con el calentamiento del mar, van a tener una disposición favorable para mantenerlo tibio o caliente allí donde lo está.

En las playas, los bloqueadores de sol son siempre requeridos y tolerancia a las lluvias en el norte también.