Vladimir Putin no expulsará a ningún diplomático de Estados Unidos

Luego de que Barack Obama decidiera expulsar a 35 diplomáticos de Rusia y cerrar dos complejos de este país soviético por presunta injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses, Vladimir Putin anunció este viernes que no deportará a ningún embajador estadounidense de la nación que gobierna.

De acuerdo con la agencia de noticias RIA, el mandatario ruso tomó esta medida para evitar más problemas entre ambos estados.

“No crearemos problemas con diplomáticos estadounidenses. No mandaremos a nadie lejos”, sentenció Vladimir Putin este viernes.

Sin embargo, esta decisión no significa que Rusia no tomará posibles sanciones contra Estados Unidos ya que el jefe de estado ruso se reservó el derecho de no responder cuando se le preguntó acerca del tema.

Todo dependerá de las políticas que tomará el virtual presidente Donald Trump, anunció Vladimir Putin.

Le recomendaron que los expulse

A diferencia de la medida que tomóde no expulsar de su país a los diplomáticos de Estados Unidos, el ministerio de Relaciones Exteriores recomendó al Kremlin que sí lo hiciera.

Serguei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, comunicó mediante una rueda de prensa que se le propuso al presidente de Rusia una serie de medidas drásticas en contra de Estados Unidos.

“El ministerio de Relaciones Exteriores propuso al presidente ruso declarar persona non grata a 31 diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Moscú y cuatro diplomáticos del consulado general estadounidense en San Petersburgo”, declaró Lavrov.

Además, se había establecido que a los diplomáticos estadounidenses se les prohibiera el uso de casas de campo cerca a Moscú y un edificio utilizado como depósito en la capital rusa.

La razón por la cual Serguei Lavrov recomendó a Vladimir Putin que tomara estas medidas fue porque “la reciprocidad es la regla de la diplomacia en las relaciones internacionales”, dijo este ministro.

