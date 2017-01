Luego de que el Parlamento en Venezuela —de mayoría opositora— declarara en “abandono del cargo” al presidente Nicolás Maduro, el chavismo pidió este martes a la justicia anular dicha decisión.

También solicitaron enjuiciar a los legisladores que aprobaron la medida, y determinar sus posibles “responsabilidades penales, políticas, jurídicas y administrativas”, añadió Rodríguez.

El Legislativo declaró a Maduro en “abandono del cargo”, al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones.

TSJ

“El presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales —apuntó—. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante”.