El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha roto con la tradición de reconocer oficialmente a junio como el Mes del Orgullo LGTBI, pese a que algunos miembros de su gabinete sí tuvieron palabras de distinción al respecto.

Si bien el secretario de Estado, Rex Tillerson, y la hija del mandatario, Ivanka Trump, destacaron esta celebración, el silencio del magnate sorprende en parte ya que durante la campaña electoral defendió algunos derechos de los homosexuales.

Recordemos que el ex presidente Bill Clinton (1993-2001) fue el primero en declarar junio como el Mes del Orgullo LGTBI, pero la tradición no continuó bajo el ex presidente George W. Bush (2001-2009), algo que sí retomó la Casa Blanca de Barack Obama.

Sin embargo, vale precisar que en octubre último, Donald Trump posó con una bandera arco iris en Colorado y prometió a una multitud, en su mayoría conservadora, que “haría todo” lo que estuviera en su mano “para proteger a los ciudadanos LGTBI de la violencia”.