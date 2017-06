Tragedia en Londres: Joven atrapada en incendio llamó a su madre antes de fallecer y le dijo esto

“Mamá, me estoy muriendo, gracias por todo lo que has hecho por mí”. Esas fueron las últimas palabras de Gloria Trevistan, de 26 años, quien viajó a Inglaterra junto con su novio, Marco Gottardi, un año mayor que ella, para trabajar como arquitectos.

Ambos de nacionalidad italiana, vivían hace tres meses en Londres, en la Torre Grenfell, que se incendió causando la muerte de 58 personas.

Poco antes de su muerte, Trevisan llamó a su madre, quien grabó las sucesivas llamadas telefónicas que registraron los últimos momentos de su hija antes de fallecer.

Reino Unido: Incendio en edificio de Londres causó 58 muertos

Emanuela Disarò y Loris, padres de Trevistan, sintieron la angustia de escuchar los gritos de su hija pidiendo ayuda al teléfono sin poder hacer nada.

“De aquí no podemos salir, estamos bloqueados. Me duele mucho el no poder abrazarlos nunca más. Tenía toda la vida por delante. No es justo. No quiero morir. Yo quería ayudarlos. Les doy las gracias por lo que han hecho por mí. Mamá, me doy cuenta que estoy muriendo. Iré al cielo. Los ayudaré desde allí”, dijo Gloria en su última llamada, a las 4:07 de la madrugada.

“He llorado. Se escucha a la joven contar paso a paso lo que iba sucediendo”, manifestó la abogada Cristina Sandrin.

La madre afectada contó que su hija emigró para cumplir su sueño de trabajar como arquitecto porque, a pesar de que obtuvo su licenciatura con la máxima nota, no encontraba trabajo.

Lo único que desean ahora es recuperar los restos mortales de su hija y darles una sepultura digna.

