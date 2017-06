Tiroteo en Virginia: Donald Trump le desea lo mejor a congresista herido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , envió un sentido mensaje al legislador herido en el tiroteo que se registró en Virginia. El mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Trump describió a Steve Scalise —un dirigente del partido republicano en la cámara— como “un verdadero amigo y un patriota”. El presidente Trump también expresó su “extrema tristeza ante esta tragedia”.

Scalise y varios funcionarios del Congreso fueron baleados poco antes de un juego de béisbol entre legisladores. Hasta el momento se sabe que el tirador estaba armado con un rifle y que ya ha sido detenido

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.