Doctor desata tiroteo en hospital de Nueva York, deja un muerto y alrededor de 6 heridos

Un doctor abrió fuego el viernes en un hospital del Bronx, en la ciudad de Nueva York, luego de perpetrar el ataque el hombre se suicidó y su cuerpo fue encontrado por la policía, informó la agencia AFP.

Ha trascendido que el ataque ha dejado una persona muerta, una doctora que laboraba en el hospital y al menos a 6 personas heridas. La cadena de noticias CNN ha señalado que el atacante era el Dr. Henry Bello, quien hasta hace dos semanas trabajaba en ese hospital.

Hasta ahora no se ha logrado identificar a la doctora que fue asesinada, pero la policía indicó que Bello ingresó al hospital con una credencial, aparentemente la suya, y vestido con su uniforme de doctor.

Se presume que el crimen fue pasional pues Bello disparó a los pacientes en el piso 16 del hospital; sin embargo, el cuerpo de la doctora y el suyo fueron encontrados juntos en el piso 17, lo cual hace presumir que el ataque fue direccionado hacia la mujer.

La policía de Nueva York aún se encuentra investigando los motivos detrás del ataque.

