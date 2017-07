Valentina Henríquez Albornoz, denunció públicamente a través de su cuenta de Facebook a su ex pareja, el vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi Lira, por violentas agresiones físicas y psicológicas. que tuvieron lugar desde mediados del tercer mes desde que comenzaron su relación.

“Hace mucho tiempo vengo callando una situación que está presente en mi vida, pero como se hizo muy reiterativo, con episodios cada vez más fuertes y una o dos veces por semana desde hace un tiempo, me decidí a poner una denuncia para conseguir que Camilo Castaldi Lira (cantante de Los Tetas) se aleje totalmente de mí”, escribió Henríquez Albornós.

En la misma publicación, la joven agregó una serie de fotos en las que quedan en evidencian los golpes recibidos en diferentes partes del cuerpo: en la cara, en uno de sus ojos, en sus dientes, en su nariz, en su rodilla, en su tobillo.

Las imágenes son fuertes

Esta fue su denuncia

La ex pareja de Camilo Castaldi —también conocido como Tea Time— aseguró en su publicación que la hace con el propósito de que su experiencia sirva a otras mujeres que puedan estar pasando lo mismo y no se atrevan a denunciar. “Yo no me atreví a denunciar muchas veces, pero no quiero formar parte de la lista de mujeres que han sido víctima de feminicidio”, aseguró.

Valentina Henríquez escribió que en el matrimonio de su hermana, en marzo de 2016, ya aparece en algunas fotografías con moretones en sus brazos y piernas productos de sus golpes o cuando la tiraba al suelo.

“Posterior a eso, son incontables las veces, empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía. También me tapaba la boca dejándome sin poder respirar y él encima mío. Yo pensaba que iba a morir, me pegaba en la mandíbula muy fuerte porque yo lloraba y me decía cállate perra, eso fue lo primero. Luego venía la etapa de reconciliación donde me pedía disculpas porque estaba drogado o curado y que no terminara con él”, escribió.

El último episodio violento

Las palabras de Valentina Henríquez, la mujer agredida, son fuertes. Pero ella no dudó en contarlo todo. El último hecho ocurrió el sábado. Ella se quedó cocinando mientras Castaldi salió a comprar cerveza. Así lo cuenta en su publicación:

“Al llegar noté que estaba exaltado, aparentemente drogado, por lo cual no me acerqué y me quedé en el living, no en su pieza. Le dije que la comida estaba lista y me pidió más cigarros. Le pasé uno y se cayó, y me dijo “qué me vení a tirar el cigarro?” y me dio una mirada de esas que ya conocía. Le dije “qué te pasa por qué me miras así?”, y él me respondió, “qué? querí que te pegue?” Y yo dije “es broma? Por qué?” Y de la nada me dijo “ya, terminamos ándate maraca culia de mi casa, sale fuera””.

Le robaron la guitarra a Javiera Mena

Casi al finalizar su denuncia escrita, Valentina Henríquez hizo un llamado a la cantautora chilena Javiera Mena a que se contacte con ella porque la guitarra que se le perdió en febrero de 2016 —una Ibanez CMM1— estaba escondida en su casa.

Tea Time, dejó en mi casa escondida la guitarra que le robaron a sus músicos (…) él sabiendo que eran robadas a Javiera Mena se las compró, como un chiste y cagado de la risa junto con un teclado, a sus amigos que son los que le roban los instrumentos a muchas bandas chilenas, como ya hemos visto en las noticias. Como él dice ‘los ladrones son respetables y los mejores‘”.

Respuesta de Los Tetas

Ante los hechos de violencia denunciados por la ex pareja del vocalista de la banda, Los Tetas respondió mediante su cuenta de Facebook que repudian categóricamente cualquier tipo de violencia, abuso o discriminación en contra de la mujer.

“Por ningún motivo permitiríamos que un hecho de esa naturaleza quede impune”, señalaron, pero a continuación dijeron que no cuentan “con mayores antecedentes sobre el caso particular de esta denuncia, sus circunstancias o su veracidad”, poniendo en duda el relato de la ex pareja del vocalista, así como las fotos que ella publicó en la red social.

“Se trata de hechos que están siendo investigados por la justicia”, aseguró. ¿Qué dirá Camilo Castaldi Lira, vocalista de Los Tetas?

