El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó polémicas declaraciones en una entrevista a Fox que aún no ha sido transmitida, y que se espera sea publicada antes del partido del Super Bowl.

En el extracto que publicó la cadena de noticias, el mandatario nortemaericano expresó el respeto que siente por el presidente ruso, Vladimir Putin, pero fue cuestionado por el conducto Bill O’Reilly.

O’Reilly le comentó que durante los años en los que Putin ha estado en el poder, una serie de figuras prominentes de la oposición rusa y periodistas han sido asesinados.

“Respeto a mucha gente, pero eso no significa que me vaya a llevar bien con él. Él es líder de su país. Lo que digo es que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo”, dijo Trump.

O’Reilly dijo entonces sobre Putin: “Pero él es un asesino. Putin es un asesino”.

Trump respondió: “Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Qué crees? ¿Que nuestro país es tan inocente?”.

En el extracto, Trump no citó acciones específicas de Estados Unidos. No estaba claro si amplió su comentario o si agregó contexto más adelante en la entrevista.

Cabe recordar que desde hace mucho tiempo Trump ha expresado su deseo de mejorar sus relaciones con Moscú, ha elogiado a Putin y ha indicado que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían estar cerca de un cambio.

DATOS

La entrevista del presidente estaba por ser transmitida el domingo por la tarde, antes del partido del Super Bowl.

Putin ha calificado a Trump como un “hombre muy brillante y talentoso”.

