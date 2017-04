La violencia en Siria no tiene cuando acabar. Y la cruda realidad desafía la sensibilidad de los profesionales que se dedican a registrar lo que ocurre en ese territorio, como los reporteros gráficos.

Es lo que le sucedió al fotógrafo sirio Abd Alkader Habak, quien antes de hacer fotografías trató de rescatar a las víctimas de un ataque con coche bomba. La mayoría de afectados fueron niños.

Pero Abd Alkader Habak no pudo más. Se quebró y sus lágrimas retratadas en una fotografía dieron la vuelta al mundo.

En la instantánea aparece arrodillado llorando cerca de un niño muerto tras el ataque a civiles en Al Rashidin, una periferia chiita al oeste de Alepo. El reportero llegó para documentar la evacuación de los civiles de las ciudades asediadas por la guerra en Siria.

El coche bomba dejó más de 100 muertos, y al menos 68 eran niños. Habak trató de hacer todo lo posible junto a otros colegas.

“Lo que mis colegas y yo hemos hecho hoy es inspirar humanidad a los responsables del asesinato de niños en Khan Sheikhan”, escribió el fotógrafo en Twitter, tras el ataque.

