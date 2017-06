Savannah, una niña de 12 años proveniente de Utah (Estados Unidos), reveló ante la comunidad de su iglesia mormona que es lesbiana. Sus padres, que se enteraron de la noticia de boca de su propia hija —un 22 de junio de 2016— estaban convencidos de que no tenían derecho a prohibirle que contara su historia públicamente.

Desde el momento en que se enteraron, sus padres, que ya tenían algunas sospechas, le brindaron todo su apoyo. Heather, la madre, relató a CNN lo que expresó a su hija cuando recibió la noticia: “La miré y le dije: ‘está bien, te amo. Siempre te apoyaré sin importar lo que hagas”.

Posteriormente, Savannah, cuyo apellido no fue mencionado a pedido de sus padres, le contó la noticia a sus demás familiares y amigos. Seis meses después quiso declararlo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el nombre oficial de la congregación mormona a la que pertenecía.

“Estaba principalmente nerviosa por ella y por hacia donde llevaría esto a una niña de 12 años”, dijo su padre, Josh, a CNN.

El discurso

Savannah se dedicó a escribir su testimonio que pronunciaría el domingo de ayuno, que es tradicionalmente cuando los mormones celebran este tipo de reuniones. Cuando llegó el día, leyó decidida, y, tal como se ve en el video, reveló que es lesbiana ante su congregación.

“Dios me ama de esta forma, porque creo que ama a todas sus creaciones (…) Creo que Dios me hizo de esta manera a propósito”, sostuvo en su testimonio.

Luego continuó: “Espero encontrar una pareja y tener un gran trabajo. Espero casarme y tener una familia (…) Sé que estos sueños y deseos son buenos y están bien. Sé que puedo conseguir todo esto como lesbiana y ser feliz”, completó.

Pero, de pronto, el micrófono se apagó. “Primero pensé que (el micrófono) estaba dañado. Así que me di la vuelta para hablar con él”, aseguró la joven a CNN. “Después él me dijo que me sentara”. Nadie se explica exactamente qué ocurrió.

En el video se ve que Savannah regresa a su asiento. Luego, un líder de la iglesia se levanta y dice: “También quiero reconocer que todos somos hijos de Dios y que somos amados por nuestro padre celestial. No tengo ninguna duda de que el padre celestial nos ha hecho únicos de diferentes maneras. Por eso estoy agradecido”.

Savannah, de acuerdo con su madre, estaba desconsolada y llorando. Por un lado no entendía lo que estaba pasando y, por otro, se sentía feliz porque finalmente dijo a su iglesia que era lesbiana. Pero también estaba triste porque no pudo finalizar su discurso.

Judd Law, el obispo local, dijo que la grabación está siendo explotada para “propósitos políticos”. Sin embargo, los padres de Savannah no lo ven así.

Políticas de la iglesia

La iglesia, según su normativa, establece que los niños cuyos padres o cuidadores principales tengan una relación homosexual no pueden ser bautizados hasta que tengan 18 años.

Una vez que cumplan 18 años solo podrán ser bautizados y aceptados como miembros plenos de la Iglesia si rechazan la homosexualidad. Es decir, si rechazan a sus padres.

Esta medida, luego de que se filtrara a la prensa, provocó la renuncia de cerca de 1,500 personas de la comunidad mormona. Entre ellas, estaba la madre de Savannah. “Eso resonó en mi corazón y se sintió incorrecto”, manifestó Heather sobre dichas políticas.

En el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Los Últimos Días, señalan, en el apartado ‘Conducta homosexual y atracción hacia personas del mismo sexo’, que “la conducta homosexual viola los mandamientos de Dios”.

