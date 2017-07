Dwayne Johnson , más conocido como ‘La Roca’, ha hecho de todo en su vida. Desde luchador hasta estrella de Hollywood. El ex campeón de la WWE ha sido inscrito como posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

► Dwayne Johnson: ‘La Roca’ se viste de Pikachu para hacer feliz a su pequeña hija [VIDEO]

Kenton Tilford, consultor político, decidió crear un comité para la postulación de Johnson. ‘Run The Rock 2020’ ya figura en el Comité Federal de Elecciones estadounidense.

“Soy un fan de The Rock. Es un artista increíble y las causas que defiende (por ejemplo, la defensa de los veteranos) son verdaderamente inspiradoras para mí”, manifestó durante una entrevista con CNN.

Según Tilford, la popularidad de la ex superestrella de lucha libre puede traducirse en la política sin ningún problema.

Johnson todavía no se ha pronunciado sobre esta iniciativa. No obstante, no sería el primer actor en ocupar un puesto tan importante en el país norteamericano. Cabe resaltar que Ronald Reagan fue presidente de EE.UU. entre 1981 y 1969.

