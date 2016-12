Recuerde a estos políticos latinoamericanos que hicieron noticia en 2016

Juan Manuel Santos: Un nuevo Nobel colombiano

El presidente de Colombia lideró una campaña de negociación para acabar con el conflicto de más de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras haber firmado un acuerdo de paz con la guerrilla ante la presencia de diversos líderes mundiales y convocado a un plebiscito para la aprobación del pacto, los resultados le fueron adversos. Sin embargo, esta gestión condujo a que sea merecedor del Premio Nobel de la Paz de este año. La campaña del No, liderada por el opositor y ex presidente Álvaro Uribe, lo obligó a renegociar el acuerdo con las FARC, el cual fue finalmente refrendado el 30 de noviembre.

Dilma Rousseff: La caída de la izquierda

La ex guerrillera y la primera mujer elegida presidenta de Brasil fue destituida del cargo el 31 de agosto tras haber sido encontrada responsable de violar normas fiscales al maquillar el déficit presupuestal en un juicio político seguido en el Congreso. Durante su última gestión, el país cayó en una grave crisis económica y política tras haberse destapado los casos de corrupción de Petrobras. Rousseff fue sustituida en el cargo por el vicepresidente (y ex aliado) Michel Temer. Junto con su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Partido de los Trabajadores, es asociada a la corrupción que existe en el país vecino.

Henry Ramos Allup: La fuerza opositora

El líder del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, fue quien encabezó la oposición contra el gobierno del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, desde la presidencia del Congreso, poder que estuvo bajo el control chavista desde hace 17 años. Ramos Allup se convirtió así en una de las principales voces contra el chavismo. Ante los diversos enfrentamientos entre ambos poderes y el bloqueo a la función legisladora, el opositor acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana debido al quebrantamiento de la democracia en dicho país. Asimismo, ha promovido las protestas para exigir la activación del referéndum revocatorio contra el mandatario venezolano.

Fidel Castro (1926-2016): ¿Cuba libre?

El ex presidente de Cuba falleció el 25 de noviembre en La Habana, a los 90 años. Castro será recordado por comandar a un grupo de combatientes para derrocar al ex dictador Fulgencio Batista, por haber llevado a la isla a un conflicto de varias décadas con EE.UU., por estar detrás de la crisis de los misiles de 1962 durante la Guerra Fría, por perseguir a opositores, por vulnerar los derechos humanos y por convertirse en la figura central del comunismo en América Latina. Pese a que dejó la presidencia en 2008 a cargo de su hermano Raúl, el ex dictador mantuvo una importante presencia simbólica en Cuba. Tras su deceso, el mundo se pregunta si habrá o no alguna mejora en la situación de los miles de cubanos.