Victoria Meneses @vlmenesesc

Luego de que la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fuera procesada penalmente por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, los medios más importantes de Argentina y del mundo difundieron la noticia de esta manera:

El diario El Clarín de Argentina tuvo como portada principal la situación de la ex Jefa de Estado. El medio señala que Fernández fue acusada junto a varios funcionarios como el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez.

Asimismo, el periódico La Nación abrió con el titular “Procesan a Cristina por asociación ilícita y le traban un embargo millonario” y también remarca que el juez federal a cargo del caso, Julián Ercolini, acusa a la ex gobernante de construir con el empresario Báez una estructura destinada a sustraer fondos de las obras públicas.

Por su parte, el medio El Día, comunicó que esta nueva acusación se suma a los otros procesamientos que ya tiene. “Otro procesamiento y embargo multimillonario contra Cristina” por motivo de malversar recursos del Estado, se lee en la tapa.

via GIPHY

La Gaceta de Argentina, en su versión impresa dedicó también un espacio para referirse a la nueva denuncia contra Cristina Fernández. “Procesaron a Cristina por direccionar obra pública”. Asimismo, menciona que la ex presidenta criticó al juez que la acusó de asociación ilícita por su papel en la causa “papel de prensa”.

El diario UNO de Mendoza, mostró en su portada principal este titular: “Procesan a Cristina por direccionar la obra pública por 12 años”. En la nota se señala que el juez Ercolini la embargó por unos $10,000 millones y que la considera *la jefa de la asociación ilícita a favor de Lázaro Báez. *También difunden que el magistrado le atribuyó el delito de fraude de Estado nacional. “Una fuerte repercusión a nivel internacional”

Medios Internacionales

La cadena de noticias británica BBC fue ayer de las primeras en informar sobre la situación judicial de la ex mandataria. “La ex líder argentina Fernández imputada”, fue el titular que publicó el portal web. “Es por acusaciones de corrupción”, agregó.

Univisión, dio la noticia con una alerta de último momento. “Un juez ordena procesar a la ex presidente argentina Cristina Fernández por ‘asociación ilícita’” y agregó que la decisión del magistrado Ercolini se basó en el caso de “licitaciones de obras públicas” en la provincia en la que reside la familia Kirchner.

El hecho que dio la vuelta al mundo también llegó a España. Los diarios El Mundo y El País, resaltaron el crítico momento judicial por corrupción que vive Fernández. “Procesan a Cristina Kirchner por supuesta asociación ilítica”, tituló El Mundo. Y El País lo presentó así: “Un juez argentino procesa a Cristina Kirchner por corrupción”.

Así es como Cristina Fernandez se convirtió en noticia mundial.