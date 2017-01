Rafael Correa: "El Perú es la vía que usan los corruptos para escapar"

El año pasado, en su visita al Perú, el presidente ecuatoriano Rafael Correa habló con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski para pedirle su ayuda en la captura de Carlos ‘Charlie’ Pareja Cordero y su hijo, ambos procesados por corrupción y lavado de activos en Ecuador.

Ahora, tras enterarse que las autoridades peruanas no los expulsaron —pese a ser intervenidos por la Policía de Migraciones cuando ingresaron al país el 24 de diciembre con documentos falsos—, Correa expresó su frustración:

“Alguien le sopló [a Carlos Pareja] que íbamos a sacar órdenes de prisión y huyó irregularmente a Perú, que es la vía que están usando los corruptos para escapar . Mandé al ministro del Interior [Diego] Fuentes y al embajador a Lima el 25 de diciembre. Yo mismo hablé con el presidente Kuczynski para ejercer presión, y me dio todo su apoyo , pero ahora están en la clandestinidad”.

En respuesta al exaltado mandatario, el ministro del Interior Carlos Basombrío dijo que el gobierno ecuatoriano no cumplió con los procedimientos legales para ejecutar la captura internacional de ambos prófugos:

“Si ustedes [el gobierno de Ecuador] no hacen los procedimientos a tiempo, no pueden pedirnos a nosotros que burlando la ley hagamos cosas que no podamos hacer. En el Perú, las leyes se respetan”.