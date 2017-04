Papa Francisco sobre crisis en Venezuela: "Vaticano podría intervenir pero con condiciones claras"

El papa Francisco aseguró que ante la crisis de Venezuela la Santa Sede (Vaticano) estaría dispuesta a intervenir, pero, advirtió, “tiene que ser con condiciones muy claras”.

“Sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que por parte de los cuatro presidentes para relanzar esa facilitación y están buscando lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones, condiciones muy claras”, afirmó.

El papa Francisco también señaló que si bien “hubo intervención de la Santa Sede, bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores, la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían”.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica se refería a las gestiones de la Santa Sede, a pedido de los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y Ernesto Samper (Colombia), que no dieron resultado en diciembre pasado para poner al gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a dialogar.

El sumo pontífice de la Iglesia Católica brindó estas declaraciones a bordo del avión papal que lo condujo a Roma desde Egipto tras ser consultado por la ola de protestas que exigen elecciones generales con consecuencias fatales.

“Parte de la oposición no quiere esto”, dijo, y agregó: “Es curioso, la oposición está dividida y los conflictos se agudizan cada vez más (…) Pero hay algo en movimiento (…) muy en el aire todavía”, adelantó.

La diplomacia del Vaticano no ha reconocido una mediación en el conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, sino que se considera como un “facilitador” del diálogo, según explicaron fuentes vaticanas.

