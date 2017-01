Odebrecht: Citan a hermano y ex funcionarios de expresidente de Panamá

Dos ex funcionarios y el hermano del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron citados por la Fiscalía panameña para declarar sobre el pago de millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Mario Martinelli; Guillermo Sáez Llorens, ex director del Seguro Social de Panamá, y José Suárez Guillermo, ex ministro de Obras Públicas, dijeron estar “sorprendidos”de que sus nombres figuren en la lista con otras 17 personas involucradas en el escándalo de corrupción de la constructora.

“Yo no soy ningún delincuente, para nada. No sé por qué estoy aquí, no tengo nada que ver”, declaró Martinelli.

Más involucrados

Por otro lado, según los medios panameños, también irán a la Fiscalía el ex director de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, la abogada Evelyn Vargas y la empresaria Ana Isabel Suárez Cedeño, hermana del ex ministro José Suárez.

Sabía que…

Las cuentas bancarias de dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli fueron congeladas en Suiza con US$22 millones.

Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de US$59 millones en sobornos a cambio de contratos valorados en más de US$175 millones.