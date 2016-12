Boy Scouts niegan ingreso a niño transgénero

El sueño de Joe Maldonado de 8 años de convertirse en un Boy Scouts ha sido destruido con un rotundo “no” de parte de esta asociación de Nueva Jersey. ¿La razón? Es transgénero.

Los Boy Scouts de Nueva Jersey dijeron a Joe que no era bienvenido porque nació niña, y hasta hace dos años su nombre era Jodi.

“Me sentí muy molesto y luego muy enojado porque no es justo que solo porque nací niña no me dejen entrar”, se quejó el pequeño Joe a CNN.

Mientras su madre, Kristie Maldonado aclaró que antes de inscribir a Joe informó a los Scout que él era transgenero, sin embargo la política de los Scouts es que los candidatos presenten el certificado de nacimiento, donde se indique tu género.

Al parecer, Joe no podrá ser parte de este grupo debido a que las declaraciones de Effie Delimarkos, directora de comunicaciones de los Boy Scouts, fueron verdaderamente tajantes.

“(Joe) No cumple con los requisitos necesarios para participar en el programa”, por lo que los Boy Scouts lo refirieron a programas alternativos: “Los Boy Scouts se sujetan a la información provista por el certificado de nacimiento y el sexo biológico de una persona” para determinar quién puede unirse al grupo.

Girl Boy Scouts da el ejemplo

Girl Boy Scout de Estados Unidos tiene una mirada más abierta con respecto a los niños transgénero, según su estatuto, donde destaca que “si el menor es reconocido por la familia y la escuela/comunidad como una niña y vive culturalmente como una niña”, la organización no la rechazará. Girls Scout, indican, “es una organización que puede ayudarla de una forma que es segura tanto física como emocional”.

Sarah McBride, de la organización Human Right Campaing, solicitó a los Boy Scouts seguir a las Girl Scouts en este tema.

“Negarle a un joven transgénero las oportunidades garantizadas a sus pares es dañino y de mala fe. Refuerza el acoso y los prejuicios contra los jóvenes”, aseveró McBride.

¿Qué opinan?

Te puede interesar