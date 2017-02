Monja se disculpa tras decir que la Virgen María no fue virgen

Sor Lucía Caram —una monja dominicana bastante mediática— estuvo hace unos días en el programa español Chester in Love conversando sobre sexualidad y afirmando que la Virgen María no era virgen.

Al menos, eso fue lo que todos entendieron cuando la escucharon decir esto:

Sor Lucía dijo también que el sexo es una forma de expresarse y que para la Iglesia es un tema que se consideraba sucio y oculto, pero que para ella “es una bendición”.

Estas declaraciones le han valido un ‘jalón de orejas’ por parte del Obispado de Vich (España), al que pertenece la congregración dominica de la que es parte Caram, la cual lamentó la “confusión” que ha provocado la monja.

“Esas declaraciones no se ajustan a la fe de la Iglesia”, señalaron a través de un comunicado y luego reiteraron que “María fue siempre virgen”.

Ante esto, Caram se ha visto en la necesidad de pedir disculpas por quien pueda haberse sentido ofendido con sus declaraciones.

En una carta dirigida a la agencia EFE, señaló:

“Quise manifestar que no me escandalizaría si María hubiera tenido una relación de pareja con José, su esposo (…) el sexo no es sucio ni algo condenable y el matrimonio y el sexo son una bendición”.