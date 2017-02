Más de 100 mil visas han sido vetadas por Donald Trump

EE.UU. ha revocado más de 100,000 visas por el veto temporal de entrada al país ordenado por el presidente Donald Trump a siete países, cuya población son en su mayoría musulmanes, indicó un abogado del Gobierno en una corte federal de Virginia.

La cifra se mostró durante la audiencia en una demanda presentada por los abogados de dos hermanos de Yemen que llegaron al aeropuerto internacional de Dulles, a las afueras de Washington D.C., y que fueron puestos regresados a Etiopía por la orden ejecutiva firmada por Trump.

Erez Reuveni, abogado de la Oficina de Litigios de Inmigración, no especificó cuántas personas con visas estadounidenses fueron enviadas de regreso a sus países de origen desde el aeropuerto de Dulles como consecuencia de la orden migratoria. Sin embargo señaló que todas las personas con la visa de residencia permanente (conocida como ‘Green card’) que llegaron al aeropuerto sí ingresaron a EE.UU.

Sin embargo, en casos como el de los hermanos Tareq y Ammar Mohammed Aziz, quienes intentaron ingresar al país el fin de semana pasado con visas válidas, la suspensión ordenada por el gobierno habría sido tomada tras un análisis caso por caso. Asimismo, se señaló que varios demandantes alrededor del país se les han ofrecido nuevas visas y la oportunidad de ir a EE.UU. a cambio de renunciar a sus demandas.

El abogado principal de los demandantes, Stuart Raphael, señaló que esa propuesta no es suficiente debido a que no es claro cuántas personas fueron regresadas de Dulles o de otros aeropuertos internacionales. “Mientras que estamos satisfechos de que permitirán a varias personas regresar al país, nos llama la atención el hecho de que no sabemos quiénes son específicamente”, indicó Raphael.

DATOS

- Los siete países sancionados por la orden ejecutiva de Donald Trump son Siria, Iraq, Libia, Irán, Somalia, Sudán y Yemen.

- Tras la emisión de la orden ejecutiva firmada por Trump, varios abogados representaron de manera gratuita a personas de esas nacionalidades para que permitan su ingreso al territorio estadounidense.