La familia Obama entra a otra etapa de sus vidas, mientras se cierran algunos ciclos, empiezan otros. Un claro ejemplo es de la hija mayor Malia Obama, quien trabajará como becaria en la productora de cine The Weinstein Co. Así lo informó el portal The Hollywood Reporter.

Aunque ahora se tomará unas vacaciones junto a su familia en Palm Springs (California), está previsto que se incorpore en sus nuevas labores para el mes de febrero en la compañía de la oficina de Nueva York de la productora que ha llevado a cabo películas como Inglorious Basterds (2009), The King’s Speech (2010), The Artist (2011) o Carol (2015).

Como ya lo había mencionado, la joven de 18 años decidió tomarse un año sabático, antes de comenzar sus estudios universitarios en Harvard, programado para setiembre del 2017.

Malia Obama ya había mostrado interés en el mundo cinematográfico cuando realizó algunas prácticas en la serie de HBO Girls y en la producción de CBS Extant.

Según sostiene The Hollywood Reporter, Malia Obama podría hacer sus prácticas en los departamentos de mercadotecnia o desarrollo de The Weinstein Co.

Lee también