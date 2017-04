El ex mandatario brasileño, *“Luiz Inácio Lula da Silva”:http://peru21.pe/noticias-de-lula-da-silva-11259 * minimizó las acusaciones del ex presidente ejecutivo de Odebrecht , Marcelo Odebrecht, de haber haberle entregado 4 millones de dólares entre 2012 y 2013 .

Lula defendió su inocencia y criticó la filtración declaraciones “mentirosas” y señaló que “no se le pasa por la cabeza” ir a prisión”.

“Para que alguien sea preso debe haber cometido un crimen y la policía y la justicia necesitan tener pruebas para condenar a una persona. Desde hace tres años escucho mi nombre y hace tres años que estoy esperando”, declaró Lula.

Mis adversarios están nerviosos

El ex presidente afirmó que está “preparado” y “dispuesto” a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018 y aseguró que sus “adversarios están muy nerviosos”. “Quiero decir, que si fuese necesario, si el Partido de los Trabajadores lo necesita, estoy dispuesto a volver a ser candidato a presidente”, aseguró en una entrevista a la radio Meio Norte.

Luiz Inácio Lula da Silva considera que el pueblo brasileño “tiene nostalgia” del tiempo en que fue presidente (2003-2010) y recordó que lidera las encuestas de intención de voto de cara a los comicios de 2018, a pesar de que todavía no fue oficializada ninguna candidatura.

“Mis adversarios están muy nerviosos porque me golpean desde hace tres años y en cada encuesta que sale estoy más al frente”, afirmó Lula.

Además, insistió en que está “preparado” para concurrir a los comicios del próximo año y volver a convertirse en presidente de Brasil.

“Cuando pienso en no presentarme, ellos me provocan y entonces me entran más ganas de concurrir”, agregó Lula.

