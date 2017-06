La Policía de Londres identificó al sospechoso de haber atropellado la madrugada de este lunes a los fieles que se congregaban ante la mezquita Finsbury Park.

Se trata de Darren Osborne, de 47 años, quien proviene de Cardiff, según informó la BBC.

El presunto autor, padre de cuatro hijos, fue retenido por diversas personas que se encontraban en la zona y arrestado poco después por la Policía. Osborne es acusado de delitos relacionados con la comisión, preparación o instigación de actos terroristas.

Los vecinos de Pentwyn, ciudad ubicada al noreste de la capital de Gales, manifestaron su sorpresa tras reconocerlo, reportó la agencia EFE.

“Le conozco. He vivido aquí cinco años y él ya estaba aquí cuando llegué. Si yo hubiera necesitado algo, él me habría ayudado. No puedo creer que hiciera eso. Soy musulmán”, afirmó Saleem Naema, un taxista de 50 años.

El subcomandante Neil Basu, de la Policía Metropolitana de Londres, confirmó que todas las víctimas del ataque son musulmanes y anunció que se reforzará la seguridad con patrullas adicionales para proteger a los feligreses que celebran el mes sagrado del Ramadán.