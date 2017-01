Esteban Acuña @estebanbigotes

Aunque no podamos creerlo, Donald Trump está cumpliendo lo que dijo en su campaña presidencial.

“Estoy estableciendo nuevas medidas de veto para mantener a los terroristas islamistas fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí (…) Solamente queremos a aquellos que respalden a nuestro país y amen a nuestra gente”.

Según el diario The New York Times, las autoridades en Estados Unidos están reteniendo desde anoche a los ciudadanos de los siete países que tienen prohibido el ingreso al país.

Es decir, Donald Trump firmó el decreto —una orden ejecutiva llamada ‘Protección de la nación contra la entrada de terroristas extranjeros en Estados Unidos‘— y ya se está aplicando.

¿El objetivo? Evitar la entrada de radicales con motivaciones terroristas.

Sin embargo, hay varios aspectos de la medida que no han quedado muy claros (y lo más probable es que no estén claros porque no han sido definidos).

¿Qué países se han visto afectados?

Irak y Siria de manera indefinida. Los otros países son Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen (medida rige por 90 días). Todos ellos son de mayoría musulmana.

¿Por cuánto tiempo no podrán ingresar al país?

El decreto ley suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días —es decir, se suspende el programa ‘Vida Interview Waiver’, el cual explicaremos más abajo— así como la concesión durante 90 días de visados o ‘Green Card’ hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio.

¿También afecta a quienes poseen la ‘Green card’?

La ‘green card’ es un documento que otorga el derecho a trabajar y posteriormente da la ciudadanía. Quienes tengan este documento y se encuentren fuera de Estados Unidos necesitarán una exención para poder reingresar en territorio estadounidense.

Cada caso se tratará de manera particular, según explicó a EFE un funcionario de Gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, la duración de este proceso se desconoce.

Según cálculos de la web de investigación periodística ProPublica , unos 500,000 ciudadanos de esos siete países han recibido una ‘green card’ durante la última década.

¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la Visa Interview Waiver?

‘Visa Interview Waiver’ es un programa que permite que ciertos viajeros, por su edad o frecuencia en sus visitas a Estados Unidos no tengan que someterse a una entrevista para obtener sus visados de no inmigrantes, algo que puede afectar a estudiantes, tripulantes de aviación, turistas y empresarios de todo el mundo.

¿Cuáles son las excepciones?

Esto sí que no está para nada claro. Donald Trump dijo que se haría una excepción con los cristianos sirios. Estos tendrán prioridad para pedir el estatus de refugiados.

Expertos han declarado en medios de comunicación internacionales que dar prioridad a una religión por sobre otras violaría la Constitución de Estados Unidos.

Y, por último, algunos datos para pensar

El decreto hace numerosas referencias a los atentados del 11 de septiembre para justificar la prohibición.

Sin embargo, los secuestradores de los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono provenían de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes y Líbano, pero ninguno de estos país se vio afectado por la medida.

Sería bueno preguntarle por qué.

DATOS

Se desconoce con exactitud cuántos refugiados y migrantes han sido retenidos a su llegada a EEUU en las últimas horas, pero la medida ha provocado una gran conmoción dentro y fuera del país.

Un grupo de abogados presentó hoy en Nueva York una primera demanda contra la orden aprobada este viernes por Trump, al considerarla anticonstitucional.