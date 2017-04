El gobierno de Japón está preparando a sus ciudadanos ante un inminente ataque por parte de Corea del Norte, tras las recientes tensiones generadas por los ejercicios con fuego real del gobierno de Kim Jong-un.

La oficina del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, publicó una serie de acciones para protegerse en caso de una inminente guerra y por primera vez se incluye un ataque con misiles norcoreanos, según informa The Washington Post.

Las instrucciones no dan muchas esperanzas a los japoneses, quienes tendrían menos de 10 minutos para evacuar: “Usted no recibirá la advertencia a tiempo, pero si la tiene, diríjase a un edificio fuerte”, señalan las instrucciones.

