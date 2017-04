El estremecedor testimonio de la madre del hijo de Luis Romero, ex jugador de Alianza Lima

El caso que ha conmocionado a Uruguay</a> continúa con el testimonio de Alexandra Pérez, madre de Felipe Romero (10), quien fuera secuestrado, violado y asesinado por su entrenador de baby fútbol, Fernando Sierra (32). Como se sabe, Felipe era hijo de Luis Romero, un ex futbolista uruguayo y también ex jugador de Alianza Lima en 2002.

El vínculo entre Sierra y el pequeño creció ni bien se conocieron. “*Mi hijo vio en Fernando el padre que siempre quiso tener. *Incluso, se fueron varias veces juntos al Chuy (en el límite con Brasil) y lo llevó de viaje, con mi permiso, a Camboriú. Fernando pasaba mucho tiempo con el nene. Se iba para su casa los viernes y volvía los domingos. Si le decía que no podía ver a Fernando, Felipe se ponía a llorar”, dijo al diario El Clarín de Argentina.

Sin embargo, en los últimos meses, a Alexandra, que es policía, las actitudes de Sierra terminaron incomodándola. “Comenzó a llevárselo de los lugares sin mi autorización y supe que su mamá se sentía ‘abuela’ de mi hijo, y quería que Felipe se fuera a vivir con ellos”, explicó Alexandra, quien tras ello intentó ponerle un límite al DT. “Le dije que era mi hijo y que yo decidía sobre él. Esa vez, *Fernando se puso a llorar y me respondió que él se moría si le sacaba a Felipe*”.

En tanto, en el diario El País, de Uruguay, la madre agregó que “Juan Sosa, el DT de la categoría de Felipe en Defensor, me contó que Fernando le dijo que estaba haciendo los papeles para adoptar a Felipe”.

Psicóloga recomendó separar a su hijo de DT

Entonces, Alexandra llevó a su hijo a una psicóloga, quien le recomendó que no dejara que su pequeño se viera solo con ese hombre. “Entonces, le comenté a Fernando que si bien mi hijo iba a seguir en fútbol por un tiempo, no iba a poder salir más con él. Me respondió que lo entendía”, agregó.

Al día siguiente, la tragedia se daría a conocer. Felipe se llevó a Villa Serrana (Lavalleja) al pequeño, donde su cuerpo fue encontrado muerto de un disparo en la sien junto al DT, quien luego se habría suicidado. El niño también presentaba signos de abuso sexual reciente y de larga data.

¡Padres estén presentes con sus hijos!

Consultada sobre el abuso sexual, la madre aseguró que no lo podía creer, pues Felipe Sierra no era un hombre de vicios y pertenecía a una familia trabajadora. “A todos los padres que estén divorciados. ¡Por favor, estén presentes con sus hijos! De otra manera los niños buscarán otra figura paterna… Para peor, mi hijo se topó con este asesino”, señaló al diario El País de Uruguay.

Si bien el ex jugador de Alianza Lima le enviaba plata a Alexandra para mantener a Felipe, la mujer asegura que no cumplía con el rol paterno.

