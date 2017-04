Esto decía Donald Trump sobre atacar a Siria en el 2013

Donald Trump ordenó ayer el lanzamiento de 59 misiles contra una base aérea en Siria en represalia al ataque con armas químicas que el régimen sirio realizó el martes pasado.

Este accionar militar es el primero que realiza Estados Unidos desde que el conflicto interno en Siria se desató en el 2011, pero ¿qué decía Donald Trump sobre atacar Siria en el 2013?

El actual presidente de los Estados Unidos escribió hace 4 años lo siguiente en su cuenta de Twitter: “DE NUEVO, A NUESTROS TONTOS LÍDERES (LES DIGO, NO ATAQUEN A SIRIA – SI LO HACEN MUCHAS COSAS MALAS PASARÁN Y DE ESA PELEA LOS ESTADOS UNIDOS NO OBTIENE NADA!”

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA – IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!