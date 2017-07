Un joven grabó un video del momento en el que le dice a su madre que es homosexual. El episodio ocurrió en 2015, pero se convirtió en viral esta semana luego de que un usuario de Twitter (@PabloMM) lo compartiera en la red social.

Él es Matthew esperando a su madre para contarle la verdad

Como se puede ver en el video original publicado en YouTube, Matthew —según dice su nombre en la plataforma de videos— citó a su madre en la cocina (donde tenía instalada una cámara) para contarle toda la verdad. Pero cuando llegó el momento se dio cuenta que era más difícil de lo que pensaba.

“¿Es algo malo?”, preguntó su madre, preocupada. “No”, respondió él. “¿Es algo sobre tu personalidad?”, le dijo. “No sé”, contestó el joven. “¿Qué es? Puede que ya lo sepa”, insistió su madre. “Adivina”, contestó él.

“No, no quiero adivinar. Quiero que tú me lo digas”, le respondió su madre. Matthew niega con la cabeza, evidentemente acongojado. “¿Es sobre chicos o chicas?”, sostuvo su madre, provocando la afirmación de su hijo. “¿Eres gay?”, le preguntó finalmente. Matthew asintió.

“Está bien, cariño, ya lo sabía”, le dijo su madre abrazando de inmediato a su hijo, quien no pudo reprimir el llanto.

“Lo único que quiero es que no crezcas pasándola mal. No quiero que la gente sea cruel contigo. Tú eres cómo eres, has nacido tal y cómo eres. No hay nada que puedas hacer que me haga dejar de quererte”, le dijo su mamá.

Y mientras le brindaba consuelo, le confesó que ella lo sabía desde hacía tiempo: “No te preocupes —le dijo— te quiero pase lo que pase”.

