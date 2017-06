A todos nos ha pasado alguna vez. Intentar saludar a alguien enfáticamente y no ser correspondidos. Sin embargo, si esto le ocurre a un senador norteamericano al intentar hacerlo con la hija del presidente de Estados Unidos, la situación se vuelve viral rápidamente.

El senador de Florida, Marco Rubio, tenía una reunión la mañana del último martes en Washington D.C. con legisladores y asesores, entre los que se encontraba Ivanka Trump, para conversar sobre una propuesta de ley, y es en este encuentro donde ocurrió el incómodo momento.

Rubio intentó saludar afectuosamente a Trump con un abrazo, pero la asesora presidencial no le correspondió. Esta situación fue inmortalizada por la agencia AP, en una fotografía donde se muestra a la hija del presidente inmóvil, usando lentes de sol, mientras que el político cubano-americano la rodea con sus brazos.

Tras ser difundida, la imagen se volvió un boom en Internet, y te mostraremos algunas de las publicaciones más divertidas.

It's like kids were trying to make two mannequins kiss at Old Navy.