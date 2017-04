Alrededor de 36 miembros del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) murieron por el ataque de la aviación estadounidense, que utilizó su bomba no nuclear más potente, la GBU-43 (conocida como ‘La madre de todas las bombas’), informó hoy el Ministerio de Defensa afgano.

El proyectil destruyó una red de túneles de ese grupo terrorista. Fuentes del ministerio han insistido en que en el bombardeo no se han producido víctimas civiles.

Muhammad Radmanish, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, indicó o a la agencia Efe que “36 miembros de grupos del ISIS murieron y una gran cantidad de munición y armas fueron destruidas en el bombardeo”.

El Ministerio de Afganistán agregó en un comunicado que “el bombardeo destruyó reductos estratégicos de Dáesh (acrónimo árabe de EI) y un profundo complejo de túneles”. Estados Unidos utilizó por primera vez esta bomba en un campo de batalla.

