Estados Unidos: Este campista despertó con su cabeza entre los dientes de un oso

Despertar fue doloroso para el empleado de un campamento en Colorado, en Estados Unidos. ¿La razón? Un oso le estaba mordiendo la cabeza.

El instructor de 19 años sobrevivió para contar lo sucedido. Relató, por ejemplo, que escuchó el “crujido” de su cráneo entre los dientes del animal, que lo movió 4 metros antes de que otros campistas lograran rescatarlo.

“Me agarró, me haló, luego mordió la parte de atrás de mi cabeza y me arrastró”, contó el joven, llamado Dylan, a la televisora Denver 7.

“Tengo cuatro marcas de donde entraron las garras”, anotó al canal KTVB-TV. Las huellas de las mordidas eran notorias.

El episodio ocurrió el domingo en Ward, a unos 32 kilómetros de Boulder, Colorado. Dylan estaba en un saco de dormir al lado de un lago junto a otros cuatro consejeros cuando el animal lo golpeó antes del amanecer.

