“Regresen a trabajar a donde mi*rda sea que vengan”, les dice una anciana a dos mujeres latinas que estaban en la caja registradora de un centro comercial de Kentucky (Estados Unidos).

Las imágenes fueron registradas en video por Renee Bucker, quien ofrece más contexto: una de las dos mujeres estaba pagando y, antes de terminar su transacción, su amiga se acercó para que le pagara un par de camisas, motivando así la ira de la anciana.

