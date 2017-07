Momentos de terror. Un avión comercial de la aerolínea estadounidense United Airlines, aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Denver con una de sus turbinas en llamas.

Los pasajeros del vuelo UA5869 fueron evacuados inmediatamente mientras las unidades de bomberos de emergencia ubicadas en la pista controlaban el fuego en una de los motores del ‘Bombardier CRJ-7’.

Uno de los pasajeros del avión publicó algunas impactantes imágenes en Twitter, según el testigo nadie resultó herido. El avión habría despegado de la ciudad de Aspen, según informó The Telegraph.

Quick and immediate response. first responders on runway. Huge thanks to pilot and crew for helping get passengers off safe. #Denver. pic.twitter.com/ZAlslCTemh