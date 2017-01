Enrique Peña Nieto rechazó tajantemente contrucción de muro firmado por Donald Trump

El presidente de mexicanos, Enrique Peña Nieto, reprobó el decreto firmado por Donald Trump de construir un muro fronterizo y reiteró que no será pagado por México.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, dijo Enrique Peña Nieto en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter.

El mandatario Enrique Peña Nieto indicó que promete proteger a los mexicanos y a México, y exigió respeto para su país.

“Como presidente de la república asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y de los mexicanos. Es mi deber encargar los problemas y encarar los desafíos”, añadió.

“México ofrece y exige respeto. (…) Refrenda su amistad con el pueblo de EE.UU. y su voluntad de llegar acuerdos con su Gobierno que beneficien a los mexicanos”, subrayó.

Además, Enrique Peña Nieto manifestó haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos.

Cabe indicar, que Enrique Peña Nieto no se refirió de manera explícita al viaje que tiene programado para reunirse el próximo martes con Donald Trump y se limitó a señalar que “habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir”.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

