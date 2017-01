En la ciudad de Parkes, Sydney se realiza anualmente el festival “Parkes Elvis” en honor al rey del Rock, Elvis Presley . Así, miles de fanáticos se ponen trajes de lentejuelas y pelucas negras para festejar el legado musical de “El Rey”.

El evento comenzó ayer y tiene una duración de 5 días. Se han anunciado más de 120 conciertos, exposiciones e incluso un concurso de dobles de Priscilla Presley, ex esposa de Elvis Presley.

El festival se realiza desde 1991. El año pasado participaron alrededor de 20,000 personas. Se debe tener en cuenta que el pasado domingo “El Rey” habría cumplido 82 años.

A pesar de su fallecimiento, hace 40 años, Elvis Presley tiene aficionados jóvenes y mayores que siguen su música. Entre sus canciones más conocidas están “Always on my mind”. “In the Gjetto”, “Can’t Help falling in love”, entre otras.

Te puede interesar