Donald Trump, presidente electo de EE.UU., criticó los reportes de la prensa estadounidense que afirman que los contribuyentes del país pagarán por el muro que planea construir en la frontera con México.

El multimillonario añadió que los medios no han informado que el dinero para iniciar el proyecto será devuelto por México más adelante.

bq.“¡Los medios deshonestos no reportan que el dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (por razones de diligencia) será pagado por México después!”.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

Sus declaraciones se dieron luego de que CNN y otros medios informaran que el equipo de transición de Donald Trump le había dicho a los republicanos del Congreso que el líder prefería financiar el muro a través del proceso de asignación de fondos en abril.

Trump señaló en Twitter que para acelerar el proceso de construcción del muro, EE.UU. otorgaría un financiamiento inicial a México y que luego este haría una devolución de los fondos.

Su asesora principal, Kellyanne Conway, explicó que el presidente electo no incumplirá su promesa de campaña de hacer que México pague por la construcción: “Nada ha cambiado desde nuestra perspectiva. El Congreso se está haciendo cargo por su cuenta de explorar diversas opciones para pagar el muro”.

“Obviamente, respetamos el federalismo, y si el Congreso está tratando de encontrar formas diversas de financiar el proyecto, que es una prioridad del presidente (electo) Trump, entonces deberían hacerlo”, agregó Conway.

Efectos en México

Tras las declaraciones de Trump, el peso mexicano tuvo una breve pérdida del 0.22% y posteriormente cotizaba en 21.35 unidades por dólar, con pocos cambios respecto al jueves.

Esta semana, la divisa cayó a mínimos históricos contra el dólar, mientras Trump intensifica sus críticas contra empresas que manufacturan sus productos en México y no en EE.UU.

*Invita a sus seguidores a la juramentación *

Por otro lado, Trump solicitó a sus seguidores a acudir a la ceremonia de juramentación el próximo 20 de enero. El pedido fue enviado por su cuenta de Twitter, red social que utiliza para comunicarse con sus simpatizantes.

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW!