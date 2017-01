Donald Trump designó a su yerno como alto asesor en la Casa Blanca

Polémica elección. Donald Trump designó a su yerno el magnate inmobiliario y editor Jared Kushner como alto asesor de la Casa Blanca.

“Jared ha sido un activo tremendo y un asesor de confianza durante la campaña y la transición, y estoy orgulloso de tenerlo en un rol de liderazgo clave en mi gobierno”, dijo Donald Trump en un comunicado.

La designación de Jared Kushner, quien está casado con la hija mayor de Donald Trump, Ivanka, podría se impugnada, ya que según señalan varios analistas esta nominación puede violar la ley federal de nepotismo y plantear conflictos de interés entre sus negocios y su trabajo para el gobierno

Este puesto le permitiría a Jared Kushner ejercer una amplia influencia en asuntos de política interna y externa, en particular en temas del Oriente Medio y negociaciones comerciales.

Sin embargo, la abogada del yerno de Donald Trump, Jamie Gorelick, afirmó el lunes que una ley aprobada en 1967 que prohíbe a funcionarios contratar a parientes no es aplicable al Ala Oeste de la Casa Blanca. Ella mencionó una medida legislativa posterior que concede al presidente una autoridad “ilimitada” y “amplia” para contratar a su personal.

Kushner, quien no tendrá salario, renunciará como director general de la compañía de bienes raíces de su familia y como editor del periódico semanal The New York Observer, y se separará de “activos considerables”, señaló Gorelick.

Kushner se desvinculará “de asuntos particulares que tendrían consecuencia directa y predecible en sus intereses financieros restantes”, apuntó.

Ivanka Trump, que también tuvo un papel importante como asesora de su padre durante la campaña presidencial, no ocupará un cargo formal en la Casa Blanca, dijeron miembros del equipo de transición.

