El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para iniciar la construcción del controversial muro en la frontera con México.

¿Quién pagará por el muro? ¿Es geográficamente posible llevar a cabo la construcción del muro? Según el video Best of Luck with that wall (Buena suerte con ese muro) realizado por The Intercept, que muestra mediante fotografías satelitales la frontera, las condiciones geográficas en la zona son complejas.





Field of Vision – Best of Luck with the Wall from Field Of Vision on Vimeo.

Tras el anuncio de la próxima construcción del muro, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que lamenta y reprueba la decisión de Estados Unidos. Asimismo el mandatario sostuvo nuevamente que México no pagará ningún muro.

Se debe tener en cuenta que la frontera entre México y Estados Unidos tiene una extensión de más de 3,144 kilómetros en la cual hay desierto, acantilados y ríos de por medio.

Más información