Contar con artistas de reconocimiento internacional dispuestos a homenajear a Donald Trump el día de su juramentación como presidente de los Estados Unidos, no resultó sencillo para el equipo organizador de la ceremonia.

Entre los que han rechazado la invitación para participar de la toma de posesión del electo presidente de Estados Unidos se encuentra el británico Elton John y el cantante country Garth Brooks.

También el cantante italiano Andrea Bocelli se negó, a pesar de que habría manifestado la admiración hacia el magnate estadounidense por su trabajo.

Los cantantes de la banda The Rolling Stones han dicho que no los esperen en la cita, más aún estando reciente el disgusto que sufrió Mick Jagger porque Donald Trump utilizó para la campaña, sin su permiso, el tema You Can’t Always Get What You Want.

Tampoco estará el rapero Kanye West, una de las pocas celebridades que apoyó a Donald Trump y que incluso se reunió con él, días atrás.

Así, será una soprano de 16 años, Jackie Evancho, quien tendrá que cubrir la ausencia de las estrellas. Ella será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la entrega de credenciales a Donald Trump como presidente.

La cantante británica, Rebecca Ferguson, aceptó participar en la ceremonia de juramentación siempre y cuando se le permita cantar el emblemático himno antirracista Strange Fruit.

“Si me permiten cantar Strange Fruit, un tema que tiene un importante bagaje histórico. Una canción que estuvo entre la lista negra de los Estados Unidos por tocar temas controvertidos. Una canción que habla a toda la comunidad discriminada y maltratada de este país (…) Si aceptan, entonces aceptaré encantada la invitación”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Strange Fruit fue interpretado por primera vez por Billie Holiday:

Hace cuatro años, en la reelección de Barack Obama, Beyoncé cantó el himno de Estados Unidos durante su juramentación.

Alicia Keys, Marc Anthony y la estrella del country Brad Paisley estuvieron en la lista de artistas que amenizaron los bailes oficiales en Washington.

