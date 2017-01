Donald Trump arremetió contra medios de prensa durante conferencia

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la cadena de televisión CNN y el portal web Buzzfeed por difundir “noticias falsas” en referencia a la información de que el gobierno de Rusia tendría documentación comprometedora de su vida personal y profesional.

En la conferencia de prensa, Jim Acosta (reportero de CNN) intentó preguntarle si negaba categóricamente el reglaje que le habría hecho Rusia.

Sin embargo, Donald Trump solo atinó a responderle acaloradamente: “Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes divulgan noticias falsas”.

Además, Donald Trump dijo que las acusaciones contenidas en un informe no verificado —publicado por el portal BuzzFeed News— “no sucedieron”. El presidente electo agregó que “es una desgracia que las agencias de inteligencia permitieran que saliera a la luz esa información falsa”.

Asimismo, Donald Trump sostuvo que “(las acusaciones) son noticias falsas, eso nunca pasó (…) Eso es algo que la Alemania nazi habría hecho”, agregó.

Como se recuerda, el mencionado informe señala que el presidente electo de Estados Unidos habría solicitado el servicio de prostitutas durante una estadía en Rusia.

También se indica en el documento que Donald Trump sostiene un relación cercana con Rusia desde hace más de cinco años, y que por ello el gobierno de dicho país le brindó información para descalificar a su rival en las elecciones, Hillary Clinton.

Por su parte, CNN lanzó un comunicado respondiendo el maltrato a su reportero e indicó que “queremos aclarar que no hemos publicado ninguno de los detalles del documento de 35 páginas porque no hemos corroborado las informaciones del informe”.

Te puede interesar