Donald Trump asegura que iniciará construcción de muro con México apenas asuma el cargo

Muros, símbolos de la xenofobia. México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,200 kilómetros. Un tercio de ella ya está separada por vallas de acero y concreto. La otra parte es considerada desértica, pero Donald Trump ha señalado en su primera conferencia de prensa como presidente de los Estados Unidos que iniciará la construcción del muro restante:

“Vamos a construir un muro. No quiero esperar cerca de un año o un año y medio hasta que finalicen mis negociaciones con México. Empezaremos en cuanto asuma”.

Además, dijo que será el país de México el que reembolsará los gastos por la construcción de dicho muro: “De alguna forma México nos reembolsará (…) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago”, indicó Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos informó que el vicepresidente electo Mike Pence ya trabaja con varias agencias y con el Congreso para aprobar la financiación del muro y comenzar su construcción.

Reacciones en México

Luis Videgaray, el nuevo canciller mexicano, dijo que si bien es cierto que Estados Unidos tiene el derecho de proteger sus fronteras, lo que es inadmisible es pretender que México pague por dicha construcción: “Sería violentar de manera profunda la dignidad de todos los mexicanos”.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto respaldó a su canciller y señaló que México no pagará por la construcción de dicho muro.

Quien también hizo pública su indignación a través de su cuenta de Twitter fue el expresidente de México, Vicente Fox: “Ni hoy ni mañana ni nunca México pagará por ese estúpido muro. ¡Si Trump quiere un monumento a su ego, que se lo pague él!”.

“Mexicanos se aprovechan de Estados Unidos”

En la rueda de prensa Donald Trump dijo que ama al pueblo mexicano, pero que éste se aprovecha de Estados Unidos y que eso terminará durante su gobierno: “Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen así de astutos”.

En su campaña, Donald Trump acusó a los mexicanos de ser “violadores” y “narcotraficantes” y dijo que deportará a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos.

[Datos]

El muro, que se extendería a lo largo de los 3,200 kilómetros de frontera y costaría entre 8,000 y 12,000 millones de dólares, según cálculos de Donald Trump durante su campaña.

