Donald Trump acusa a Barack Obama de obstruir las investigaciones de la CIA contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus declaraciones. ¿Por qué? Pues esta vez acusó a Barack Obama de obstruir las investigaciones de la CIA contra Rusia.

➤ Estados Unidos: Donald Trump acusa a Hillary Clinton de conspiración

“La razón por la que el Presidente Obama no hizo NADA sobre Rusia después de haber sido notificado por la CIA de su intromisión es porque esperaba que Clinton ganara”, escribió el mandatario estadounidense mediante su cuenta de Twitter.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de junio de 2017

“Él no quería mover el bote. El no se ahorcó, el coludió y obstruyó, y le hizo el mal a los demócratas y a la torcida de Hillary”, añadió.

…and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de junio de 2017

Asimismo, recalcó su posición sobre la falta de acción de Obama. “La historia real es que el Presidente Obama no hizo NADA tras ser informado en Agosto de la intromisión rusa. Con 4 meses habiendo observado a Rusia…”, manifestó Trump finalmente.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de junio de 2017

Te puede interesar