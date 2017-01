La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff , declaró que si su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva se presenta como candidato en las elecciones presidenciales del 2018 en Brasil, las ganaría.

“Yo creo que será importante para Brasil que Lula sea candidato”, dijo Rousseff sobre su mentor político informó la agencia AFP.

La ex mandataria agregó que ella cree que Lula ganaría la elección por todo lo que hizo durante sus dos mandatos (2003-2010).

UN REGRESO COMPLICADO

A pesar de las palabras de apoyo de Rousseff, se debe recordar que el regreso político del ex mandatario brasileño es algo complicado debido a que se encuentra implicado en acusaciones de corrupción y lavado de dinero, tales como la Operación Lava Jato, que investiga la red de sobornos y desvíos de dinero en torno a la empresa estatal Petrobras.

Dilma concluyó sus comentarios indicando que el primer golpe de Estado fue el impeachment que la destituyó de la presidencia el pasado agosto y dijo que un segundo intento de golpe sería impedir que Lula sea candidato en 2018.

“Perdimos una batalla, pero no significa que perdimos la guerra. (…) Lo que no podemos perder es la democracia, porque le aseguro que si tenemos democracia, nosotros ganaremos nuevamente”, aseveró la ex mandataria.

