Dilma Rousseff: “América Latina está regresando al neoliberalismo”

La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este lunes que su mentor político y también ex mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva, no puede ser excluido de la carrera electoral hacia 2018.

Dilma Rousseff, que asumió el poder en 2011 pero que en 2016 fue destituida por el Congreso, manifestó su apoyo a Lula durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde destacó la importancia de preservar la democracia en su país.

“No pueden sacar a Lula del proceso porque, a pesar de todos los días dar un inmenso espacio en todos los medios de comunicación para destruir la biografía de Lula, cuando se hacen encuestas en Brasil, como se hizo en la semana pasada, él es el más votado”, dijo Rousseff.

Según las encuestas más recientes, Lula da Silva, de 71 años, es el favorito para las elecciones del próximo año pese a enfrentar procesos judiciales por corrupción.

Lula responde por cinco causas judiciales en tribunales de Brasilia y Curitiba (sur) que incluyen lavado de dinero y tráfico de influencias durante sus dos periodos de gobierno, entre 2003 y 2010.

“América Latina está regresando al neoliberalismo”

Durante la conferencia, Dilma Rousseff se mostró en contra de las “políticas liberales” que a su juicio viene implementando Michel Temer en su país. La destituida ex presidenta señaló que ese sistema se viene expandiendo por toda Latinoamérica.

“No es una cuestión única de Brasil: toda América Latina está en un proceso de vuelta al neoliberalismo”, señaló la ex mandataria.

Han aprovechado la crisis emergente para llegar al poder. Sin habernos culpabilizado de la crisis económica no lo habrían conseguido”, indicó Rousseff.

En otro momendo aseguró que el megacaso de corrupción de Odebrecht no comprometerá la democracia en la región.

“El problema de la corrupción es muy grave y muy diverso. No hay corrupción si no hay recursos concentrados en algunas manos”, comentó ante el auditorio.

