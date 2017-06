"¿Por qué me dejaste?, me dijo", el desgarrador testimonio del hermano de una víctima del incendio en Londres

Con la voz quebradiza y lágrimas en los ojos, Omar Alhajali narró a la BBC los últimos minutos de vida de su hermano Mohammed, la primera víctima en ser identificada en el incendio de la Torre Grenfell el pasado martes 13 de junio, en Londres.

“Lo llamé y le dije: ¿Dónde estás?. Me contestó ‘estoy en el departamento’”, cuenta acongojado.

Omar le preguntó por qué no los había seguido, a lo que su hermano le contestó que nadie le había ayudado a escapar de las llamas. “¿Por qué me dejaste?, me dijo”, continúa, destrozado.

“Dijo: Dile a mamá que rece por mí y que lea el Corán por mí”, continuó Hashem Alhajali, también hermano de la víctima.

“Hablaba cada vez más lento y dijo: ‘Hashem no puedo hablar más’. Escuché interferencia y se desconectó”, dijo.

El trágico incendio en el edificio de 27 pisos ha dejado un saldo de 58 muertes confirmadas, aunque se estima que más de 60 personas no sobrevivieron.

